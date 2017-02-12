Шипулин объяснил четвертое место в гонке преследования на ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал занятое им четвертое место в гонке преследования на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Его слова в воскресенье, 12 февраля, приводит «Чемпионат.com».

«Тактически неправильно действовал. Мне надо было сразу пытаться догнать Йоханнеса и держаться за ним из последних сил. Но я слишком поздно начал догонять. И немножко не получилось со стрельбой. Не прошел габарит. Габариты постоянно не дают мне завоевывать медали. Видимо, такова моя судьба», — заявил спортсмен.

Он отметил, что мировое первенство не заканчивается на этой гонке и выразил надежду на успешное выступление в грядущих стартах.

Ранее 12 февраля прошла мужская гонка преследования. Золото выиграл француз Мартен Фуркад, второе и третье место заняли норвежцы Йоханнес Бе и Уле Эйнар Бьерндален соответственно.

Чемпионат мира проходит в Хохфильцене с 9 по 19 февраля.