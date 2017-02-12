Фуркад выиграл гонку преследования на ЧМ по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Фуркад преодолел 12,5-километровую дистанцию за 30 минут 16,9 секунды, допустив 1 промах. Вторым финишировал норвежец Йоханнес Бе (+22,8 секунды, 3 промаха), бронзу завоевал его соотечественник Уле Эйнар Бьерндален (+25,6 секунды, 1 промах).

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Лучшим из россиян стал финишировавший четвертым Антон Шипулин (+33,6 секунды, 1 промах). Евгений Гараничев показал 20-й результат (+1 минута 48,9 секунды, 4 промаха), Антон Бабиков — 39-й (+3 минуты 5,0 секунды, 4 промаха).

11 февраля Фуркад стал только 3-м в спринтерской гонке. Победу одержал немец Бенедикт Долль, вторым финишировал Йоханнес Бе.

Чемпионат мира проходит в Хохфильцене с 9 по 19 февраля.