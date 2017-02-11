Фуркад занял третье место в спринте на чемпионате мира по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад занял третье место в спринтерской гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Золотую медаль завоевал представитель Германии Бенедикт Долль. Серебро у норвежца Йоханнеса Бе. Лучший из россиян — Евгений Гараничев — занял десятое место.

Остальные представители российской команды — Антон Шипулин, Антон Бабиков и Максим Цветков — расположились на 21-й, 49-й и 69-й строчках соответственно.

В мужской гонке преследования, которая состоится в воскресенье, 12 февраля, выступят 60 лучших спортсменов, участвовавших в спринте. Таким образом, из всех россиян принять участие в гонке не сможет только Максим Цветков.

Чемпионат мира проходит в Хохфильцене с 9 по 19 февраля.