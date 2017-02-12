Немка Дальмайер выиграла гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер стала победительницей в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Гонка прошла в воскресенье, 12 февраля. Дальмайер прошла дистанцию за 28 минут 2,3 секунды. Второй к финишу пришла представительница Белоруссии Дарья Домрачева, которая отстала от немки на 11,6 секунды. Занявшая третье место Габриэла Коукалова из Чехии уступила победительнице 16,6 секунды.
В шаге от медали остановилась россиянка Ирина Старых. Она заняла четвертое место с отставанием в 35,9 секунды.
В спринтерской гонке, прошедшей 10 февраля, победу одержала Коукалова. Дальмайер расположилась на второй строчке, третье место заняла француженка Анаис Шевалье. Старых пришла к финишу 24-й.
Соревнования в Хохфильцене начались 9 февраля и продлятся до 19 февраля.