Немка Дальмайер выиграла гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер стала победительницей в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в воскресенье, 12 февраля. Дальмайер прошла дистанцию за 28 минут 2,3 секунды. Второй к финишу пришла представительница Белоруссии Дарья Домрачева, которая отстала от немки на 11,6 секунды. Занявшая третье место Габриэла Коукалова из Чехии уступила победительнице 16,6 секунды.

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В шаге от медали остановилась россиянка Ирина Старых. Она заняла четвертое место с отставанием в 35,9 секунды.

В спринтерской гонке, прошедшей 10 февраля, победу одержала Коукалова. Дальмайер расположилась на второй строчке, третье место заняла француженка Анаис Шевалье. Старых пришла к финишу 24-й.

Соревнования в Хохфильцене начались 9 февраля и продлятся до 19 февраля.

