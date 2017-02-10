Россиянки остались без медалей в спринте на чемпионате мира по биатлону

Российские биатлонистки остались без медалей в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в пятницу, 10 февраля. Первое места заняла чешская спортсменка Габриэла Коукалова, преодолевшая дистанцию за 19 минут 12,6 секунды. На второй строчке расположилась представительница Германии Лаура Дальмайер, которая уступила победительнице четыре секунды. Третьей стала Анаис Шевалье из Франции (плюс 25,1 секунды).

Среди россиянок лучший результат показала Ирина Услугина, занявшая 15-место. Следом за ней к финишу пришла Татьяна Акимова.

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Ранее в пятницу россиянка Екатерина Глазырина была временно дисквалифицирована Международным союзом биатлонистов (IBU). Спортсменка должна была выйти на старт в спринте, однако ее заменили на Услугину. Главный тренер национальной команды Александр Касперович в интервью «Р-Спорту» объяснил это плохим самочувствием Глазыриной.

В четверг, 9 февраля, сборная России, за которую выступали Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин, заняла третье место в первой гонке чемпионата мира — смешанной. Первыми к финишу пришли биатлонисты из Германии, вторыми — спортсмены из Франции.

После гонки француз Мартен Фуркад отказался пожимать руку Логинову и ушел с церемонии награждения. Шипулин заявил, что потерял к нему уважение.

Соревнования в Хохфильцене продлятся до 19 февраля.