Биатлонистку сборной России отстранили из-за упоминания в докладе Макларена

Россиянка Екатерина Глазырина временно дисквалифицирована Международным союзом биатлонистов (IBU). Об этом сообщается на сайте организации.

Это произошло из-за присутствия фамилии спортсменки в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена.

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Глазырина в составе сборной России приехала в австрийский Хохфильцен для участия в чемпионате мира, проходящего с 9 по 19 февраля. Спортсменка должна была выйти на старт спринта, который состоится в пятницу, 10 февраля, и начнется в 16:45. Однако накануне гонке ее заменили на Ирину Услугину. Главный тренер национальной команды Александр Касперович в интервью «Р-Спорт» объяснил это плохим самочувствием Глазыриной.

22 декабря IBU начал расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 российских спортсменов, упомянутых в докладе Макларена. Еще два российских биатлониста — участника ОИ-2014, чьи имена не называются, были отстранены от соревнований. 15 января дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов были закрыты за неимением доказательств.