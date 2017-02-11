Олимпийский чемпион объяснил неудачное выступление Шипулина в спринте на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал причины неудачного выступления Антона Шипулина в спринте на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня почти все допускали ошибки на огневых рубежах, скорее всего, это связано с тяжелым подходом к стрельбищу, все увлекались гонкой и скоростью и забывали восстановиться. В это число попал и Шипулин, его чрезмерное желание победить и посторонние эмоции помешали отстреляться точно», — заявил Васильев.

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Россиянин пришел к финишу 21-м. Победу одержал немец Бенедикт Долль, вторым стал норвежец Йоханнес Бе. Бронза у француза Мартена Фуркада.

После окончания соревнований Шипулин и Фуркад совершили примирительное рукопожатие. У биатлонистов произошел конфликт во время смешанной эстафеты, состоявшейся 9 февраля.

Чемпионат мира проходит в Хохфильцене с 9 по 19 февраля.

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