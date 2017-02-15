Кореянка Аввакумова заняла пятое место в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Бывшая биатлонистка сборной России Екатерина Аввакумова, всего месяц выступающая за команду Южной Кореи, заняла пятое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Победу одержала немка Лаура Дальмайер. Лучшей из россиян стала Ольга Подчуфарова, занявшая 26-е место. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в среду, 15 февраля. Дальмайер преодолела 15-километровую дистанцию за 41 минуту 31,1 секунды и допустила один промах. Второй к финишу пришла представительница Чехии Габриэла Коукалова, отставшая от победительницы на 24,7 секунды (один промах). Третью строчку заняла итальянка Алексия Рунгальдьер (проигрыш составил 1 минуту 45,6 секунды, на огневых рубежах спортсменка отстрелялась без промахов).

Аввакумова, сменившая спортивное гражданство с российского на корейское 11 января этого года, уступила Дальмайер 2 минуты 3,6 секунды, не промахнувшись ни разу.

Подчуфарова, занявшая 26-е место, отстала от победительницы на 4 минуты 3 секунды (два промаха). Ее соотечественница Ирина Старых с тремя неточными выстрелами стала 42-й (проиграла 5 минут 11,2 секунды).

Ранее, 12 февраля, Дальмайер также победила в гонке преследования. Второй стала представительница Белоруссии Дарья Домрачева. Третье место заняла Коукалова.

Соревнования в Хохфильцене начались 9 февраля и продлятся до 19 февраля.