Шипулин пришел седьмым в индивидуальной гонке ЧМ по биатлону

Американец Лоуэлл Бэйли одержал победу в мужской индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Биатлонист из США преодолел дистанцию в 20 километров за 48 минут 7,4 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Вторым финишировал чех Ондржей Моравец, отставший на 3,3 секунды (ни одного промаха). Третье время показал француз Мартен Фуркад (2 промаха).

Лучшим из россиян стал Антон Шипулин, пришедший к финишу седьмым. Его отставание от лидера составило 43,9 секунды при двух промахах. Алексей Волков финишировал 11-м, Евгений Гараничев — 20-м, Александр Логинов — 72-м.

В среду бывшая биатлонистка сборной России Екатерина Аввакумова, всего месяц выступающая за команду Южной Кореи, заняла пятое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Победу одержала немка Лаура Дальмайер.

Соревнования в Хохфильцене начались 9 февраля и продлятся до 19 февраля.