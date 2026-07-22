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13:19, 22 июля 2026Ценности

Нос как у грызуна стал трендом у девушек

Хирург Эльдар Закиров назвал жутким тренд на нос как у грызуна
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @dr.zakirov

Российский пластический хирург Эльдар Закиров назвал жуткой новую моду у девушек. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Речь идет про тренд на нос как у грызуна — максимально вздернутый и с загнутым кончиком. «На мой взгляд, выглядит это жутко. Долго такой тренд точно не проживет», — заявил врач.

По словам хирурга, он отказал бы пациенткам в формировании подобной внешности, поскольку, по его мнению, цель пластической хирургии заключается в создании красоты и гармонии.

Ранее в июле российский пластический хирург Руслан Стражников оценил набирающие популярность инъекции трупного жира.

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