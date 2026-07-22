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13:18, 22 июля 2026Силовые структуры

Бывшего доцента российского университета задержали за дискредитацию армии

В Волгограде задержали бывшего доцента по подозрению в дискредитацию армии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Волгограде задержали бывшего доцента по подозрению в дискредитации армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан») УК РФ.

По данным агентства, Роман Мельниченко, бывший доцент Волгоградского государственного университета, в сентябре прошлого года разместил на своем ресурсе в интернете видео с дискредитацией Вооруженных сил РФ.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. У него дома проведены обыски. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние.

Ранее сообщалось, что российскому политику снова ужесточили меру пресечения за пост в «Одноклассниках».

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