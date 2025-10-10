Российскому политику снова ужесточили меру пресечения за пост в «Одноклассниках»

Псковский суд вернул под домашний арест иноагента Шлосберга

Псковский областной суд ужесточил меру пресечения заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов российского региона.

Политика вернули под домашний арест, изменив меру пресечения с запрета определенных действий, избранную Псковским городским судом.

Решение принято по требованию прокурора. Шлосберг будет под домашним арестом до 8 декабря.

Шлосбергу смягчили меру пресечения 7 октября. По версии следствия, политик в социальной сети «Одноклассники» опубликовал пост с видео, которое дискредитирует Российскую армию. Ему вменяют статью 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ»).