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11:55, 10 июня 2025Силовые структуры

Российский политик попал под уголовное дело после дебатов

В отношении зампредседателя «Яблока» Шлосберга возбудили дело за дискредитацию
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В отношении заместителя главы «Яблока» и руководителя псковского отделения партии Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте партии.

Уголовное дело расследуется по статье о повторной дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Поводом для него стали дебаты политика с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иностранным агентом) о прекращении огня.

Шлосберг находится с адвокатом в Следственной части УВД и ждет допроса. По версии следствия, 12 января он дискредитировал Российскую армию, выложив в соцсеть ролик с дебатами. Политик утверждает, что не делал этого и не является администратором данной страницы.

Ранее сообщалось, что в квартире Шлосберга прошли обыски.

Политик дважды попадал под штраф по административной статье о дискредитации ВС РФ. Также в отношении него возбуждено уголовное дело о неисполнении обязательств иностранного агента.

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