В квартиру российского политика пришли с обысками

В квартиру зампредседателя «Яблока» Льва Шлосберга пришли силовики с обысками

В квартире заместителя главы «Яблока» и руководителя псковского отделения партии Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) проходят обыски. Об этом сообщает RT в Telegram.

По данным источника, обыски связаны с уголовным делом по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Ранее политик уже дважды привлекался за дискредитацию к административной ответственности.

В 2024 году у Шлосберга уже проходили обыски. Тогда их объяснили уголовным делом по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ. Политик опубликовал видео без маркировки.

Ранее сообщалось, что в отношении историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) возбудили еще одно уголовное дело за фейки о ВС России.