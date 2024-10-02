У лидера «Яблока» в Пскове Льва Шлосберга прошли обыски

В Пскове к главе местного «Яблока» Льву Шлосбергу пришли с обысками

В Пскове к главе местного отделения партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан в РФ иностранным агентом) пришли с обысками. Об этом сообщает RT на русском.

По данным издания, обыски в квартире политика связаны с уголовным делом по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ. Шлосберг опубликовал видео без маркировки.

Отмечается, что ранее он уже привлекался за аналогичные действия к административной ответственности, поэтому на этот раз возбуждено уголовное дело. Кроме того, Шлосбергу вменялись статьи о дискредитации Вооруженных сил России и злоупотреблении свободой массовой информации. Он поддерживал в своих выступлениях «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористическим и запрещен).

Ранее Псковский городской суд оштрафовал Шлосберга на 30 тысяч рублей. Причиной штрафа стал репост российским политиком обращения Шварценеггера от марта 2022 года, где актер высказался о событиях на Украине.