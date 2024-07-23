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02:32, 23 июля 2024Силовые структуры

Обращение Шварценеггера признали дискредитацией Вооруженных сил РФ. Актер включен в список артистов-патриотов Украины

Суд в Пскове признал репост Шлосбергом обращения Шварценеггера дискредитацией ВС
Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Псковский городской суд оштрафовал главу местного отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан Минюстом России иностранным агентом) из-за видеообращения американского актера Арнольда Шварценеггера.

4 июля российского политика оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил).

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Шлосберг репостнул обращение Шварценеггера

Причиной штрафа стал репост Шлосбергом обращения Шварценеггера (его имя пресс-служба суда указала в виде инициалов А. Ш.) от марта 2022 года, где актер высказался о событиях на Украине.

Согласно материалам дела, репост обнаружил сотрудник Центра «Э». Он усмотрел в нем высказывания, где действия Вооруженных Сил России «характеризуются как вторжение, как не направленные на цели защиты, как связанные с ударами по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре».

Лев Шлосберг был признан иностранным агентом в июне прошлого года.

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Шварценеггер включен в список артистов-патриотов Украины

В 2015 году Министерство культуры Украины составило белый список иностранных деятелей культуры, которые выступают в поддержку Киева и которым необходимо оказывать максимальное содействие.

В список вошли как российские артисты, многие из которых ныне признаны Минюстом России иноагентами, так и зарубежные, в частности Арнольд Шварценеггер, а также американская актриса Мила Йовович, участник группы Depeche Mode Мартин Гор, фронтмен Scorpions Клаус Майне и актер Тим Рот.

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      Марина Совина
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