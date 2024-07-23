Суд в Пскове признал репост Шлосбергом обращения Шварценеггера дискредитацией ВС

Псковский городской суд оштрафовал главу местного отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан Минюстом России иностранным агентом) из-за видеообращения американского актера Арнольда Шварценеггера.

4 июля российского политика оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил).

Шлосберг репостнул обращение Шварценеггера

Причиной штрафа стал репост Шлосбергом обращения Шварценеггера (его имя пресс-служба суда указала в виде инициалов А. Ш.) от марта 2022 года, где актер высказался о событиях на Украине.

Согласно материалам дела, репост обнаружил сотрудник Центра «Э». Он усмотрел в нем высказывания, где действия Вооруженных Сил России «характеризуются как вторжение, как не направленные на цели защиты, как связанные с ударами по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре».

Лев Шлосберг был признан иностранным агентом в июне прошлого года.

Шварценеггер включен в список артистов-патриотов Украины

В 2015 году Министерство культуры Украины составило белый список иностранных деятелей культуры, которые выступают в поддержку Киева и которым необходимо оказывать максимальное содействие.

В список вошли как российские артисты, многие из которых ныне признаны Минюстом России иноагентами, так и зарубежные, в частности Арнольд Шварценеггер, а также американская актриса Мила Йовович, участник группы Depeche Mode Мартин Гор, фронтмен Scorpions Клаус Майне и актер Тим Рот.