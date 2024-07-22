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23:43, 22 июля 2024Культура

Обращение Шварценеггера к россиянам признали дискредитацией ВС России

Суд признал обращение Шварценеггера к россиянам дискредитацией ВС России
Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В Пскове суд выписал штраф на 30 тысяч рублей председателю регионального «Яблока» Льву Шлосбергу (признан в РФ иностранным агентом). Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Политика признали виновным по статье о дискредитации Вооруженных сил России (20.3.3 КоАП) из-за репоста видеообращения американского актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера в марте 2022 года.

Отмечается, что сотрудник Центра «Э» наткнулся на репост этого видео. Оперативник усмотрел в нем высказывания, где действия Вооруженных Сил России «характеризуются как вторжение, (...) как связанные с ударами по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре».

Ранее 2-й Западный окружной военный суд в Москве суд заочно приговорил экс-сотрудницу Минюста Марию Мамедову к 14 годам колонии общего режима за распространение фейков о ВС России.

До этого Тверской суд Москвы оштрафовал лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ).

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      Юлия Мискевич
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