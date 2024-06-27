Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:46, 27 июня 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за нацистские лозунги в баре и дискредитацию армии

В НАО задержали жителя за нацистские лозунги в баре и дискредитацию ВС РФ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В поселке Красное Ненецком автономном округе (НАО) задержали жителя по подозрению в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в апреле 2024 года мужчина, находясь в баре в присутствии посетителей, выкрикивал лозунги нацистской организации. Также в социальной сети он разместил пост, направленный на дискредитацию Российской армии, и видео с призывами к деятельности против безопасности страны. Устанавливаются обстоятельства.

Следствие намерено просить суд заключить мужчину под стражу. Известно, что ранее он привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики и дискредитацию ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве суд заочно приговорил экс-сотрудницу Минюста Марию Мамедову к 14 годам за фейки.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Уехавшие бывшие депутаты угрожают России «планом террора». В чем он заключается?

      Медведев оспорил победу США в холодной войне

      Супруга единственного выжившего рассказала о пожаре в здании НИИ во Фрязино

      Россиянина осудят за двойную расправу

      Беременную звезду «Фабрики звезд» экстренно госпитализировали

      Украина и ЕС договорились об экстренных консультациях

      Наряд Рудковской сравнили с губками для мытья посуды в сети

      В СК оправдались за слова Бастрыкина о «Государственной дуре». Он не хотел никого оскорбить

      Лавров созвонился с главой МИД Боливии из-за попытки военного переворота в стране

      На популярном курорте Европы описали туристов фразой «захватчики, а не гости»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше