Россиянина задержали за нацистские лозунги в баре и дискредитацию армии

В НАО задержали жителя за нацистские лозунги в баре и дискредитацию ВС РФ

В поселке Красное Ненецком автономном округе (НАО) задержали жителя по подозрению в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в апреле 2024 года мужчина, находясь в баре в присутствии посетителей, выкрикивал лозунги нацистской организации. Также в социальной сети он разместил пост, направленный на дискредитацию Российской армии, и видео с призывами к деятельности против безопасности страны. Устанавливаются обстоятельства.

Следствие намерено просить суд заключить мужчину под стражу. Известно, что ранее он привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики и дискредитацию ВС РФ.

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