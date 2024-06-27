Экс-сотрудницу Минюста заочно осудили на 14 лет за распространение фейков о ВС России

В Москве суд заочно приговорил экс-сотрудницу Минюста к 14 годам за фейки

2-й Западный окружной военный суд в Москве суд заочно приговорил экс-сотрудницу Минюста Марию Мамедову к 14 годам колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

Также суд назначил Мамедовой штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ранее она работала специалистом по кадрам в Северо-Кавказском региональном центре судэкспертизы Минюста России в Ставрополе. Вместе с мужем женщина уехала из станы в октябре 2022 года, после чего супруги стали публиковать в соцсетях пацифистские материалы, а также направлять жалобы в Генпрокуратуру России и другие ведомства с требованием прекратить СВО.

В ответ Мамедовы получили предостережение о возможной проверке. В результате в отношении них было возбуждено уголовное дело, супругов объявили в розыск и заочно арестовали.

Ранее сообщалось, что суд Москвы заочно арестовал на два месяца экс-ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).