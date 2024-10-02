Обыск у лидера «Яблока» в Пскове Шлосберга попал на видео

Обыск у лидера псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Псковской области.
На видеозаписи показано, как силовики заходят в квартиру политика. Затем снято, как один оперативник обыскивает рюкзак фигуранта, второй изучает документы, третий снимает со стены картины и осматривает их.
Ранее сообщалось о том, что обыски в квартире политика связаны с уголовным делом по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ. Шлосберг опубликовал видео без маркировки.