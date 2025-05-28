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15:14, 28 мая 2025Силовые структуры

Против историка Эйдельман возбудили еще одно уголовное дело

Против историка Эйдельман возбудили еще одно уголовное дело за фейки о ВС России
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Tamara Eidelman / YouTube

Против историка Тамары Эйдельман (внесена Минюстом в реестр иноагентов) возбудили еще одно уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело возбуждено по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ. Это связано с постом в Telegram-канале Эйдельман.

Ранее Московский городской суд признал законным штраф в размере 50 тысяч рублей, который историку назначил суд в декабре 2024 года за дискредитацию действий армии РФ. Ее признали виновной по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России») КоАП.

Кроме того, в отношении историка было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети»). Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы сроком до пяти лет. Позже Эйдельман стала фигуранткой еще одного дела по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма с использованием интернета»).

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