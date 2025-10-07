Силовые структуры
14:36, 7 октября 2025Силовые структуры

Российскому политику смягчили меру пресечения за пост в «Одноклассниках»

Суд заменил домашний арест Шлосбергу на запрет определенных действий
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Псковский городской суд смягчил меру пресечения заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Политику заменили домашний арест на запрет определенных действий. По версии следствия, Шлосберг в социальной сети «Одноклассники» опубликовал пост с видео, которое дискредитирует Российскую армию. Ему вменяют статью 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ»).

В августе сообщалось, что суд признал законным домашний арест Шлосберга до 8 октября.

