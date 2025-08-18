Льва Шлосберга оставили под арестом после его выступления на дебатах

В Пскове суд отклонил жалобу на продление ареста зампреду «Яблока» Шлосбергу

Псковский областной суд отклонил жалобу на продление домашнего ареста заместителя главы «Яблока» и руководителя псковского отделения партии Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд оставил решение о продлении меры пресечения без изменений. 6 августа суд принял решение оставить Шлосберга под домашним арестом до 8 октября.

Шлосберг обвиняется в повторной дискредитации Российской армии. По версии следствия, 12 января он опубликовал в соцсети ролик с дебатами с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иностранным агентом) о прекращении огня на Украине. Сам политик заявил, что не выкладывал видео и не администрирует данной страницы.