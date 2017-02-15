Олимпийская чемпионка связала с Шипулиным медальные надежды сборной на ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» назвала биатлониста Антона Шипулина главной надеждой сборной России на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

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«Антон Шипулин — настоящий боец. На сегодняшний день у него присутствуют небольшие проблемы со стрельбой, но это чисто психологический момент. Накал страстей вокруг сборной влияет. Ему нужно отвлечься от всего этого. Думаю, что он сможет собраться. В целом-то Шипулин ходом соперникам не уступает, он — главная надежда России на медали», — заявила Резцова.

В начале декабря Резцова обнаружила у Шипулина проблемы с психологией.

В четверг, 16 февраля, на чемпионате мира пройдет мужская индивидуальная гонка на 20 километров. У Шипулина первый стартовый номер. Мировое первенство завершится 19 февраля. Пока на счету сборной России бронзовая медаль в смешанной эстафете.