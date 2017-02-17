Россиянки заняли десятое место в эстафете на чемпионате мира по биатлону

Женская сборная России по биатлону в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Ирины Старых и Татьяны Акимовой заняла десятое место в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в пятницу, 17 февраля. Первое место заняли спортсменки из сборной Германии, преодолевшие дистанцию за 1 час 11 минут 16,6 секунды, использовав девять дополнительных патронов и не выходя на штрафные круги. Вторыми к финишу пришли спортсменки c Украины, уступившие победительницам 6,4 секунды (четыре дополнительных патрона). Третье место завоевали француженки (плюс 8,1 секунды, семь дополнительных патронов).

До последнего этапа российские биатлонистки занимали четвертое место, однако завершавшая гонку Татьяна Акимова упала на первом круге и повредила винтовку. После первого огневого рубежа она допустила четыре промаха, отправившись на штрафной круг. В результате сборная России уступила немкам 2 минуты 15,5 секунды.

На чемпионате мира в австрийском Хохфильцене российские девушки не сумели завоевать ни одной медали. 19 февраля спортсменки примут участие в масс-старте, последней гонке чемпионата мира. 18 февраля состоится мужская эстафетная гонка.