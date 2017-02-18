Союз биатлонистов России потребовал от IBU наказать Фуркада

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов призвал главу Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга наказать французов Мартена Фуркада и Аристида Бегю за критику в адрес россиянина Александра Логинова. Документ приводит в субботу, 18 февраля, сайт телеканала TV2.

«Комментарии Бегю и Фуркада стали причиной бурной реакции тысяч людей в мире. Мы апеллируем к вам как к главе IBU, с просьбой принять дисциплинарные меры в их отношении», — обратился Кравцов в письме к Бессебергу.

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Фуркад критиковал Логинова, отбывшего двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенного препарата эритропоэтина, и выразил недовольство участием россиянина в чемпионате мира 2017 года. После победы Логинова в спринте на одном из этапов Кубка IBU Бегю написал на своей странице в Twitter: «Проиграть сильнейшему — да, мошеннику — нет, ЭПО — стоп».

Во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене между Фуркадом, Логиновым и Антоном Шипулиным возник конфликт. Перед заключительным этапом гонки француз наехал на лыжу россиянина, завершавшего третий этап, тот упал. После гонки Логинов и Шипулин не стали жать французу руку. Позднее Шипулин и Фуркад помирились.