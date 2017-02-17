Немецкая биатлонистка Дальмайер установила рекорд чемпионатов мира

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер установила рекорд чемпионатов мира по количеству завоеванных медалей подряд. Об этом сообщает «Советский спорт».

17 февраля Дальмайер выступила за национальную команду на последнем этапе эстафеты на мировом первенстве в австрийском Хохфильцене и принесла победу своей сборной. Таким образом, спортсменка завоевала десятую медаль на чемпионатах мира подряд. По этому показателю она обошла Туру Бергер из Норвегии, имевшую в своем активе девять наград подряд.

На проходящем с 9 по 19 февраля чемпионате мира Дальмайер стала обладательницей четырех золотых и одной серебряной медалей. В 2016 году на соревнованиях в шведском Хольменколлене немка завоевала одно золото, одно серебро и три бронзы.

19 февраля состоится женский масс-старт, который станет последней гонкой на чемпионате в Хохфильцене.

