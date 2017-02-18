Тихонов в прямом эфире подарил Шипулину шубу со своего плеча

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подарил свою шубу Антону Шипулину, который в составе российской команды победил в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Шипулин со словами «надо беречь наших ветеранов» отказался от подарка из страха, что 70-летний Тихонов замерзнет.

Эта победа в эстафете на чемпионатах мира стала для россиян первой с 2008 года. За российскую команду вместе с Шипулиным выступили Алексей Волков, Максим Цветков и Антон Бабиков. Четыре этапа по 7,5 километров были преодолены за 1 час 14 минут и 15 секунд.

Чемпионат мира завершится 19 февраля женским и мужским масс-стартом.