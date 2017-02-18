Фуркад признал невозможность догнать Шипулина

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил о невозможности догнать россиянина Антона Шипулина в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Слова француза приводит ТАСС.

«Сегодня для меня было сложно догнать Антона. Я не в лучшей форме. Поначалу предпринял попытку сократить отставание, однако после понял, что это невозможно», — сказал Фуркад.

Отмечается, что Фуркад простудился накануне гонки и его участие в эстафете было под вопросом.

18 февраля сборная России по биатлону впервые с 2008 года завоевала золото чемпионата мира в эстафете. За команду выступили Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Второе место заняли французы, отставшие от россиян на 5,8 секунды. Третьими финишировали австрийцы.