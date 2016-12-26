Голливудская актриса «похоронила» Боя Джорджа вместо Джорджа Майкла

Актриса Сара Мишель Геллар перепутала певца Джорджа Майкла, о смерти которого стало известно 26 декабря, с его коллегой Боем Джорджем, пишет Daily Mirror. Голливудская звезда «похоронила» последнего в скорбном посте в Twitter.

39-летняя Геллар использовала в сообщении, опубликованном в своем аккаунте в соцсети, хештег #ripboygeorge («покойся с миром, Бой Джордж»).

«Ты и правда хочешь сделать мне больно? Похоже, это так, 2016-й — #ripboygeorge. Я действительно была одной из твоих самых преданных поклонниц», — написала Сара Мишель.

Подписчики указали Геллар на ошибку. При этом многие не удержались от сарказма. «Пссст, @SarahMGellar, ошиблась парнем», — прокомментировал один из фолловеров.

Поняв свою оплошность, актриса удалила твит и опубликовала другой. «Вот почему обычно я не комментирую общественные топики. Но это [смерть певца] было так грустно и прямо на Рождество. Урок усвоен», — отметила Геллар.

Британский певец Джордж Майкл умер на 54-м году жизни в Рождество у себя дома в Великобритании. Кончину певца подтвердила местная полиция. По данным СМИ, Майкл умер от сердечной недостаточности.

Коллега Джорджа Майкла, британский музыкант Бой Джордж, жив, ему 55 лет.

Сара Мишель Геллар известна, в частности, по таким фильмам, как «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Крик 2» и «Жестокие намерения».

