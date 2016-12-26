СМИ узнали причину смерти Джорджа Майкла

Британский певец Джордж Майкл скончался от сердечной недостаточности, сообщает Billboard.

Исполнитель умер 25 декабря у себя дома в Великобритании в возрасте 53 лет, подтвердила местная полиция.

Ранее 26 декабря о смерти Майкла рассказал его издатель. «С большой грустью мы подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома во время Рождества», — говорится в его заявлении.

В 2011 году певец был госпитализирован с пневмонией, из-за чего отложил серию своих концертов. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за того, что он подвергся процедуре трахеотомии, существовал риск потери голоса. Однако в том же году он объявил о выздоровлении.

Джордж Майкл (настоящее имя — Йоргос Кириакос Панайоту) родился в 1963 году в Лондоне. Музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham!, а после распада группы начал сольную карьеру. Всего он выпустил шесть сольных альбомов.

За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три «Грэмми» и пять наград MTV. Его последняя пластинка Symphonica была выпущена в 2014 году.