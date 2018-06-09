Половина россиян не запомнили название праздника 12 июня

51 процент россиян все еще не запомнили, какой праздник отмечается 12 июня. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-Центром».

Согласно исследованию социологов, 34 процента участников опроса все еще считают День России Днем независимости. Два процента респондентов ответили, что 12 июня отмечается годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете России. Один процент готовы праздновать годовщину выборов первого президента страны. 11 процентов затруднились с ответом, 3 процента вообще не считают 12 июня праздником.

Правильно на вопрос ответили 49 процентов, и эти данные не изменились с 2017 года, отметили в «Левада-Центре». Процент знающих о Дне России примерно идентичен во всех возрастных группах.

Опрос проводился с 24 по 30 мая, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет из 136 населенных пунктов в 52 субъектах России.

Дата 12 июня стала праздничной в 1992 году как День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. В 1998-м президент Борис Ельцин предложил переименовать праздник в День России, но официально название изменилось только в 2002 году.

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