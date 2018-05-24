Названо самое приятное для россиян занятие

Самое большое удовольствие россиянам приносит просмотр телевизора. Об этом сообщается в результатах исследования «Левада-центра», опубликованных в четверг, 24 мая.

Такой вариант в списке занятий, доставляющих радость, выбрали 34 процента опрошенных. «В целом просмотр телевизора, денежная прибыль и досуг с детьми, как и восемь лет назад (в 2010-м году), являются главными поводами для радости среди россиян», — поясняют в «Левада-центре».

Чем выше уровень образования респондента, тем менее привлекателен для него оказался телевизор, отмечается в исследовании. Больше всего любителей этого вида досуга нашлось среди людей старше 50 лет. На втором месте у них работа в саду или огороде, отмечают социологи. Также они получают больше радости от чтения книги или журнала и от прогулки в лесу, чем более молодые россияне.

Люди среднего возраста в основном радуются времени, проведенному с детьми, и «хорошим деньгам». Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет среди главных повседневных радостей назвала прослушивание музыки (39 процентов) и общение с любимым человеком (38 процентов). Также они чаще, чем старшее поколение, получают удовольствие от путешествий, секса и спорта. Практически каждый пятый молодой человек признался в увлечении компьютерными играми.

Опрос проводился с 20 по 24 апреля 2018 года в 136 населенных пунктах 52 субъектов России. Его участниками стали 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!