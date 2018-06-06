Опрашивавшие россиян о протестах против власти социологи проговорились

Большинство респондентов «Леавада-Центра», участвовавших в опросе о протестных акциях 5 мая, узнали о случившемся от самих социологов (61 процент), передает ТАСС.

В курсе событий были 39 процентов опрошенных. Тех, кто испытал злость к митингующим (3 процента), оказалось втрое больше (1 процент), позавидовавших им.

Почти каждый пятый опрошенный убежден, что участникам несогласованных мероприятий заплатили. Однако тех, кто считает подобные действия обоснованными, больше — 32 процента.

20 процентов респондентов заявили, что митингующие выходили в поддержку блогера Алексея Навального. Симпатию и уважение к участникам протестов выразили 12 и 17 процентов соответственно.

Исследование проводилось в последних числах мая среди 1,6 тысячи совершеннолетних респондентов из 136 населенных пунктов в 52 субъектах страны.

5 мая в различных городах России прошли протестные акции. В Москве в ней участвовали не менее 1,5 тысячи человек, 300 из них были задержаны. В Петербурге полиция насчитала 2 тысячи митингующих.

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