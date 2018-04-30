Прокуратура предупредила Навального о последствиях митинга на Тверской

Прокуратура Москвы предупредила оппозиционера Алексея Навального о негативных последствиях запланированной на 5 мая протестной акции, сообщает «Интерфакс».

«Правительством Москвы проведение акции на Тверской улице не согласовано, организатору были предложены альтернативные места проведения мероприятия, которые им не приняты», — цитирует агентство сообщение надзорного ведомства.

Навальный 24 апреля сообщил, что московская мэрия не согласовала шествие 5 мая по Тверской улице с митингом на Манежной площади. Организаторам акции предложили альтернативный маршрут, предполагающий митинг на внешней стороне проспекта Сахарова.

Заявители митинга не приняли это предложение, Навальный призвал сторонников выйти на Тверскую. Мэрия сочла такие призывы безответственными.

О намерении провести митинг «против коррупции, неравенства, цензуры и беззакония» Навальный объявил 12 апреля.

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