Раскрыты траты Навального на призывы к бойкоту выборов

Оппозиционер и блогер Алексей Навальный потратил более 500 миллионов рублей на избирательную кампанию и бойкот выборов — больше, чем кто-либо из кандидатов. Такие данные озвучил замглавы рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев, ссылаясь на подсчеты экспертов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы вынуждены констатировать, что имела место попытка масштабного иностранного вмешательства в российские дела. Начиная с прошлого года один из незарегистрированных кандидатов массово открывал псевдоизбирательные штабы, арендовал офисы, нанимал сотрудников, организовывал дорогостоящие поездки и мероприятия», — уточнил Григорьев.

По его мнению, для всех, включая самого Навального, было очевидно, что до выборов не допустят кандидата с судимостью. «Но даже после окончания регистрации вся эта дорогостоящая система и его псевдоштаб продолжал работать на полную мощность», — добавил Григорьев.

По его словам, Навальный и его сторонники проводили мероприятия «с целью запугать российских граждан прийти на выборы» и призывали бойкотировать выборы.

По закону, размер избирательного фонда ограничивается 400 миллионами рублей.

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