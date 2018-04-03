Стали известны ожидания россиян после выборов

45 процентов россиян ожидают в ближайший год после выборов значительных перемен в жизни страны, причем 87 процентов из них уверены, что изменения будут положительными. Таковы данные последнего опроса, проведенного ВЦИОМ, которые опубликованы на сайте социологической службы.

Больше всего тех, кто ожидает перемен дел в государстве, среди людей старше 60 лет (51 процент), меньше всего (39 процентов) — в возрастной группе от 25 до 34 лет. Также больше всего перемен ждут жители сел (50 процентов), а вот среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга таких оказалось 37 процентов.

Серьезных перемен в личной жизни ожидает меньшее количество опрошенных — 27 процентов. Но из тех, кто ожидает изменений, 86 процентов полагают, что они будут в лучшую сторону. Причем изменений ждут 32 процента жителей сел и 22 процента жителей двух столиц. Больше всего перемен в личной жизни ждут люди в возрасте от 18 до 24 лет и от 35 до 44 лет (30 процентов).

«Избирательная кампания общенационального характера традиционно приводит к усилению оптимистических настроений.

Причина — уверенность избирателей в реализации программ кандидатов», — прокомментировал результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Материалы по теме «Ощущение стабильности исчезло» Почему россияне перестали верить в светлое будущее

Исследование проводилось среди 2000 респондентов методом телефонного опроса 17 и 19 марта. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,2 процента.

Проведенный ВЦИОМ в декабре 2017 года опрос показал, что по большей части 47 процентов россиян удовлетворены своей жизнью, а 21 процент заявили о недовольстве своим положением. При этом 65 процентов опрошенных оценили свое материальное благосостояние как среднее, еще 14 процентов — как очень хорошее.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!