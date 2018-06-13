Договор о новом названии Македонии посчитали ущербным

Договор между Грецией и Македонией о новом названии бывшей югославской республики нарушает законы. Об этом заявил президент страны Георге Иванов в обращении к нации, передает в среду, 13 июня, Reuters.

По словам главы государства, он не намерен подписывать подобное соглашение. «Мое решение окончательное, и я не поддамся никакому давлению, шантажу или угрозам. Я не буду поддерживать или подписывать такое наносящее ущерб соглашение», — заявил он.

Президент также отметил, что возможное членство Македонии в Евросоюзе и НАТО не является достаточным оправданием для подписания «плохого соглашения». Иванов добавил, что договор нарушает законы и конституцию страны и неприемлем, передает РИА Новости. «Я не буду легализовывать политическую самодеятельность», — подчеркнул он.

О новом названии страны — Республика Северная Македония — 12 июня после многих лет протестов и переговоров договорились греческий и македонский премьер-министры — Алексис Ципрас и Зоран Заев соответственно. Сообщалось, что стороны отказались в том числе от названий Верхняя Македония или Новая Македония.

Документ должно утвердить правительство. Президент Македонии имеет право наложить вето на сделку. После утверждения в том числе греческой стороной Скопье получит право претендовать на вступление в ЕС, а также в НАТО. До этого переговоры по Евросоюзу блокировались Грецией, хотя в 2011-м Международный суд ООН принял решение, что Афины не имеют права этого делать.

Спор о названии начался после того, как Македония получила независимость от Югославии в 1991 году. Оно не признавалось Афинами, поскольку в Греции есть провинция с аналогичным названием и новая страна могла бы на нее претендовать. Официальное обозначение страны, с 1993 года используемое в ООН по настоянию Греции, — Бывшая югославская Республика Македония.

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