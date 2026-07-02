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22:59, 2 июля 2026Мир

Посол Украины похвасталась «маленькой победой» в вопросе дерусификации

Посол Украины в Швеции отчиталась о «маленькой победе» в вопросе дерусификации
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Claudio Breskiani / TT News Agency / Reuters

Посол Украины в Швеции Светлана Залищук похвасталась «маленькой победой» в вопросе дерусификации. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х.

По ее словам, отныне Швеция официально будет использовать украинские, а не российские варианты написания названий городов Украины.

«Маленькая, но важная победа. С сегодняшнего дня Швеция официально использует написание: Kyjiv, а не Kiev; Odesa, а не Odessa; Donbas, а не Donbass. Это результат наших совместных усилий», — написала дипломат.

Ранее зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отреагировал на идею переименовать связанные с Украиной названия улиц и объектов. «Я категорически против. На мой взгляд, любая история с переименованиями, отменами культуры, сносом памятников и так далее — это признак слабости», — считает он.

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