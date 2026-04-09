В России отреагировали на идею переименовать связанные с Украиной названия улиц и объектов

Депутат Шолохов раскритиковал идею изменить названия улиц, связанные с Украиной

России не следует идти по стопам украинских радикалов в вопросе переименований, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Реакцией на соответствующую идею он поделился с «Лентой.ру».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш призвал переименовать объекты, носящие названия, связанные с Украиной.

«Я категорически против. Ничего в переименованиях хорошего за исключением редких случаев, когда это исторически совершенно не оправдано и так далее, я не вижу, потому что, на мой взгляд, любая история с переименованиями, отменами культуры, сносом памятников и так далее — это признак слабости. Если ты не можешь совершить какие-то действия серьезные и значимые, то лучше имитировать их», — высказался депутат.

Я думаю, что давать повод как минимум смеяться, а как максимум презирать нас так же, как это мы сейчас делаем, и не только мы, но и все нормальные люди, по отношению к тому, что творят на Украине — не самый правильный путь Александр Шолохов депутат Госдумы

До этого в России отреагировали на решение Украины переименовать районы в городах Донбасса. Как заявил сенатор Александр Волошин, подобные действия Киева говорят о его беспомощности.

