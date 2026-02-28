В России отреагировали на решение Украины переименовать районы в городах Донбасса

Волошин: Переименование Киевом городов в ДНР и ЛНР говорит о беспомощности

В России отреагировали на решение Украины переименовать районы в городах Донбасса. Как заявил РИА Новости сенатор Александр Волошин, подобные действия Киева говорят о его беспомощности.

По мнению политика, это единственный способ борьбы с «фантомными болями» из-за безвозвратно потерянных территорий.

«Придуманные названия представляют собой прекрасный образец киевского "декоммунизационного новояза", который имеет слабое отношение к реально существовавшим на протяжении истории топонимам», — считает сенатор.

Волошин добавил, что такие действия украинских властей выглядят комично.

Ранее стало известно, что украинские власти «переименовали» названия районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на украинского активиста «по деколонизации» Павла Островского.

