Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:35, 28 февраля 2026Бывший СССР

Украинские власти «переименовали» районы в городах России

Власти Украины «переименовали» районы в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

Украинские власти «переименовали» названия районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке, то есть в городах России, которые Киев считает своими, но давно не контролирует. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на украинского активиста «по деколонизации» Павла Островского.

В частности, в Донецке Буденновский район киевские власти теперь хотят называть Богодуховским, Ворошиловский — Юзовским, Калининский — Калиновским, Кировский — Рутченковским, Куйбышевский — Смолянским, Ленинский — Александровским, Петровский — Вознесенским, а Пролетарский — Чумаковским.

В Луганске Артемовский район получил название Вильховского, Октябрьский — Вергунского, Ленинский — Шевченковского.

В Макеевке Кировский район назван Грузским, Советский — Ханжонковским, Червоногвардейский — Берестовским. Наконец, в Горловке в качестве нового названия Калининского района украинские власти теперь считают слово Киндратовский.

На практике эти «переименования» использовать невозможно, потому что все города, которые затронула инициатива киевских властей, с 2022 года официально являются частью России.

Информация о приеме украинскими властями предложений по переименованию районов Луганска появилась в январе 2026 года. В России отреагировали на нее фразой «в дурдоме все стабильно».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одна страна ЕС осудила удары по Ирану

    «Росатом» прокомментировал ситуацию в Иране

    Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

    ОАЭ пригрозили Ирану

    Российский политолог указала на странности в ударах Израиля и США по Ирану

    Четыре человека погибли в результате падения обломков снарядов в Сирии

    США столкнулись с рекордным количеством атак на зарубежные базы

    Уничтоженная ударом Израиля школа для девочек в Иране попала на видео

    Макрон высказался об ударах по Ирану

    В Катаре раздалась серия сильных взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok