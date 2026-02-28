Украинские власти «переименовали» районы в городах России

Власти Украины «переименовали» районы в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке

Украинские власти «переименовали» названия районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке, то есть в городах России, которые Киев считает своими, но давно не контролирует. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на украинского активиста «по деколонизации» Павла Островского.

В частности, в Донецке Буденновский район киевские власти теперь хотят называть Богодуховским, Ворошиловский — Юзовским, Калининский — Калиновским, Кировский — Рутченковским, Куйбышевский — Смолянским, Ленинский — Александровским, Петровский — Вознесенским, а Пролетарский — Чумаковским.

В Луганске Артемовский район получил название Вильховского, Октябрьский — Вергунского, Ленинский — Шевченковского.

В Макеевке Кировский район назван Грузским, Советский — Ханжонковским, Червоногвардейский — Берестовским. Наконец, в Горловке в качестве нового названия Калининского района украинские власти теперь считают слово Киндратовский.

На практике эти «переименования» использовать невозможно, потому что все города, которые затронула инициатива киевских властей, с 2022 года официально являются частью России.

Информация о приеме украинскими властями предложений по переименованию районов Луганска появилась в январе 2026 года. В России отреагировали на нее фразой «в дурдоме все стабильно».