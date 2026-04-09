06:15, 9 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России призвали переименовать все связанные с Украиной названия улиц и объектов

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В России до сих пор существуют объекты, носящие названия, связанные с Украиной, что недопустимо при текущих отношениях между странами, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция «ЛДПР»). Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий отметил, что такие объекты инфраструктуры, как Киевский вокзал в Москве, Киевское шоссе, улицы Киевская в десятках городов являются историческим наследием. Однако, продолжил он, когда Киев объявил Россию врагом, когда украинские власти переименовывают все, что связано с Россией, оставаться в стороне невозможно.

«На Украине уже давно переименованы сотни топонимов, связанных с Россией и советским прошлым. В 2025 году киевские власти переименовали Московский проспект в проспект Романа Шухевича, улицу Генерала Ватутина — в улицу Бандеры, а также ликвидировали названия, связанные с Пушкиным, Лермонтовым, Достоевским. Они стирают все русское, а у нас по-прежнему есть Киевский вокзал, который для многих стал символом связи между нашими народами. Но эта связь сейчас разорвана киевским режимом», — сказал Панеш.

Депутат предложил в качестве новых названий использовать имена героев Великой Отечественной войны, полководцев, деятелей науки и культуры, связанных с историей России. Также, по его мнению, надо провести ревизию названий улиц и площадей во всех регионах, где присутствуют топонимы, связанные с Украиной, и предложить местным властям варианты переименования с учетом региональной специфики.

Ранее в России отреагировали на решение Украины переименовать районы в городах Донбасса. Как заявил сенатор Александр Волошин, подобные действия Киева говорят о его беспомощности.

