В России раскрыли позволившую нанести один из самых мощных ударов по Украине тактику

Кнутов заявил об изменившейся тактике ударов ВС России по Украине

Военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов прокомментировал один из самых массированных ударов Вооруженных сил (ВС) России по Украине. В разговоре с «МК» он рассказал об изменившейся тактике российских ударов.

Эксперт отметил, что система противовоздушной обороны Украины отработала очень слабо. «Думаю, подобного рода удары будут дальше повторяться. Причем будет меняться и тактика нанесения ударов», — выразил мнение он.

«С таким расчетом, чтобы противник не мог предугадать ее и таким образом спланировать действия своей ПВО. Именно благодаря этому ночью удалось нанести достаточно серьезный ущерб тем объектам, которые наше Министерство обороны относит к военно-промышленному комплексу», — пояснил Кнутов.

2 июля Минобороны России заявило, что ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам на Украине. Отмечается, что удар наносился в качестве ответа на террористические атаки украинских войск на российскую гражданскую инфраструктуру. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака в ночь на 2 июля стала одной из самых массированных с начала конфликта.