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22:39, 2 июля 2026Россия

В России раскрыли позволившую нанести один из самых мощных ударов по Украине тактику

Кнутов заявил об изменившейся тактике ударов ВС России по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов прокомментировал один из самых массированных ударов Вооруженных сил (ВС) России по Украине. В разговоре с «МК» он рассказал об изменившейся тактике российских ударов.

Эксперт отметил, что система противовоздушной обороны Украины отработала очень слабо. «Думаю, подобного рода удары будут дальше повторяться. Причем будет меняться и тактика нанесения ударов», — выразил мнение он.

«С таким расчетом, чтобы противник не мог предугадать ее и таким образом спланировать действия своей ПВО. Именно благодаря этому ночью удалось нанести достаточно серьезный ущерб тем объектам, которые наше Министерство обороны относит к военно-промышленному комплексу», — пояснил Кнутов.

2 июля Минобороны России заявило, что ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам на Украине. Отмечается, что удар наносился в качестве ответа на террористические атаки украинских войск на российскую гражданскую инфраструктуру. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака в ночь на 2 июля стала одной из самых массированных с начала конфликта.

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