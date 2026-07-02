Путину передали послание от Эрдогана

Глава МИД Турции Фидан: Путину в Казани были переданы послания от Эрдогана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передал российскому лидеру Владимиру Путину послания от турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом глава дипломатического ведомства заявил в рамках интервью журналистам CNN Türk.

По его словам, сообщения касаются как ситуации на Украине, так и ряда других региональных вопросов. Собеседник отметил, что Анкара считает крайне важным поддерживать прямые контакты с Москвой и использовать их на высшем уровне, чтобы обмениваться оценками по главным вопросам международной политики.

Фидан подчеркнул, что во время переговоров Путин получил от него сигналы по урегулированию конфликта на Украине, в том числе касающиеся пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Для турецкой стороны было важно услышать от главы российского государства его сигналы по Украине.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан раскрыл детали разговоров Эрдогана и Путина. По его словам, диалог между Москвой и Анкарой является важным каналом для поиска дипломатических решений в самых чувствительных международных вопросах.