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22:04, 2 июля 2026Мир

В МИД Турции раскрыли детали разговоров Эрдогана и Путина

Фидан: Эрдоган и Путин находятся в постоянном контакте по актуальным вопросам
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин находятся в постоянном контакте по ключевым вопросам. Детали разговоров двух лидеров раскрыл глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Turk.

«Президент Эрдоган находится в постоянном контакте с президентом Путиным. Они регулярно обсуждают региональные вопросы, в том числе ситуацию в Черном море, конфликт на Украине и другие актуальные темы», — сказал он.

По его словам, диалог между Москвой и Анкарой является важным каналом для поиска дипломатических решений в самых чувствительных международных вопросах.

Ранее Эрдоган обсудил Украину с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Она подчеркнула, что Турция вносит значительный вклад в защиту восточного фланга альянса.

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