Каллас и Эрдоган обсудили Украину

Каллас и Эрдоган обсудили конфликт на Украине

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели разговор, в ходе которого обсудили конфликт на Украине. Об этом глава евродипломатии сообщила на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня было приятно поговорить с президентом Эрдоганом о дальнейшем укреплении отношений между ЕС и Турцией, а также о важности добрососедских отношений», — говорится в публикации.

По словам Каллас, в ходе беседы также обсуждались ситуация на Ближнем Востоке и подготовка к саммиту НАТО в Анкаре. Она подчеркнула, что Турция вносит значительный вклад в защиту восточного фланга альянса.

Ранее Эрдоган сообщил, что Турция работает над возобновлением переговоров и активизацией дипломатического процесса по урегулированию на Украине.