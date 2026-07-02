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22:42, 2 июля 2026Мир

Посольство рассказало об атаках дронов на российские учреждения в Швеции

Посольство в Швеции: Загранучреждения РФ более 25 раз подвергались нападениям дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: TT News Agency / Anders Wiklund / Reuters

Российские загранучреждения в Швеции за последние два года более 25 раз подвергались нападениям с использованием беспилотников. Об этом сообщил РИА Новости источник в посольстве России в стране.

В том числе атакам подвергалось посольство РФ в Стокгольме и торговое представительство.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» подчеркнул, что атака дронов с краской на посольство России в Швеции является ударом по территории Российской Федерации, поскольку здание дипмиссии обладает соответствующим статусом. Россия направила ноту в Министерство иностранных дел Швеции.

Дроны атаковали посольство в Швеции, один из них сбросил контейнер с красной краской. Отмечается, что второй беспилотник, к которому была прикреплена имитация взрывного устройства, упал на территорию в непосредственной близости от здания дипучреждения.

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