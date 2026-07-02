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10:51, 2 июля 2026Мир

Дроны атаковали посольство России в Швеции

МИД России: Дроны атаковали посольство в Швеции, один из них сбросил контейнер с краской
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Telegram-канал МИД России

Дроны атаковали посольство в Швеции, один из них сбросил контейнер с красной краской. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале МИД России.

Отмечается, что второй беспилотник, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал на территорию в непосредственной близости от здания дипмиссии.

«Последнее обстоятельство говорит о том, что мы имеем дело не просто с провокацией, а с откровенной попыткой запугивания сотрудников российской миссии. На это скажем прямо — не получится», — подчеркнули в ведомстве.

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