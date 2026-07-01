В Германии украли памятник Пушкину

В городе Хемере в Германии украли бронзовый памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в ФРГ в Telegram.
«Посольство обескуражено информацией о краже памятника великому русскому поэту А.С. Пушкину в городе Хемере (Северный Рейн — Вестфалия)», — говорится в комментарии дипмиссии.
В посольстве напомнили, что бронзовая фигура Пушкина, которую создал скульптор Григорий Потоцкий, была подарена Хемеру его российским городом-побратимом Щелково.
Россия надеется на оперативное задержание злоумышленников и возвращение памятника Пушкину на прежнее место, подчеркнули в диппредставительстве.
В октябре в центре Одессы законсервировали памятник поэту Александру Пушкину. Сообщалось, что его закрыли фанерными щитами, а табличку спрятали.